Il calcio casalese aiuta la Ricerca del Dairi

Una grande vittoria sul campo ma non solo: nella partita valida per il girone D di Promozione di domenica 24 novembre tra Città di Casale e Gassino a trionfare è stata la ricerca, oltre alla formazione nerostellata (5-0). Grazie alla generosità della società monferrina e al pubblico del ‘Natal Palli’, parte dell’incasso è stato devoluto a ‘Solidal per la Ricerca’: 250 euro per sostenere le attività di ricerca che vengono condotte quotidianamente all’interno del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) che ha una delle sue sedi all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

Questa nuova e fruttuosa collaborazione con l’Asd Città di Casale si inserisce in un ampio quadro di partnership con diverse realtà casalesi: «Anche il mondo del calcio ha scelto di sostenere in modo concreto la ricerca sanitaria – ha spiegato Marinella Bertolotti, referente della sede DAIRI di Casale Monferrato – e grazie alla grande collaborazione della società nerostellata, a partire dall’intera dirigenza sino ad arrivare a giocatori e allenatore, siamo sicuri che continueremo a coltivare questo nuovo binomio nel modo migliore per il futuro».