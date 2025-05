Tortona: posa del primo pilastro per il nuovo Polo Logistico da 102.000 mq

Garbe Industrial Real Estate Italy ha celebrato, venerdì della scorsa settimana, la cerimonia di posa del 1° pilastro per il nuovo polo logistico di Tortona, alla presenza del sindaco Federico Chiodi e delle autorità locali. Il progetto, di cui GARBE è sponsor e sviluppatore, sorgerà su un’area di 265.000 mq già dotata di tutti i permessi necessari, destinata alla realizzazione di un complesso logistico di 102.000 mq, in una singola piastra logistica, organizzata in 3 compartimenti autonomi, con lo scopo di garantire la massima flessibilità dell’immobile in ottica di inquilino unico o multiplo.

L’immobile, tra i più grandi lungo l’asse Genova-Milano, sorge in una posizione strategica, a pochi km dall’interporto di Genova e con accesso diretto all’autostrada A7. Questa ubicazione consente collegamenti rapidi verso i principali mercati del Nord Italia, favorendo l’integrazione col sistema portuale e ferroviario di Genova e rispondendo alle crescenti esigenze della moderna catena di fornitura.

Il progetto, con un piano di sviluppo avviato a fine 2024 e con il completamento previsto per maggio 2026, punta a ottenere la certificazione LEED Platinum, massimo riconoscimento in termini di sostenibilità, come di prassi per tutti gli sviluppi logistici firmati Garbe in Italia. Questo approccio prevede la realizzazione di un immobile altamente tecnologico e performante, senza rinunciare all’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità mediante l’impiego di materiali riciclati, la produzione diretta di energia ‘verde’ grazie all’impianto fotovoltaico in copertura, più soluzioni progettuali e costruttive volte a garantire l’efficienza energetica e a ridurre l’impronta di carbonio.