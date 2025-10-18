Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria stasera in trasferta a Bellusco

DiRaimondo Bovone

Ott 18, 2025

Dopo l’esaltante vittoria contro la Florens Vigevano, l’Acrobatica Alessandria di Bruno Napolitano scenderà in campo stasera, sabato 18 ottobre alle ore 21, a Bellusco (MB) per la seconda di campionato,  contro la neo-promossa Care Project Bellusco, vincente all’esordio 3-0 sul campo del Volley Parella.
LE PAROLE – Così il presidente Andrea La Rosa: “Affronteremo una squadra molto forte che ha fatto importanti innesti in una rosa già forte. Andiamo a giocarcela, questo è un campionato difficile e ogni partita si gioca punto a punto. Siamo consapevoli della nostra forza, siamo un gruppo unito che con Vigevano ha realizzato una grande impresa. Sono certo che le ragazze daranno il massimo”.

CAMPAGNA ABBONAMENTI – AlessandriaVolley invita tutti gli appassionati a sostenere #AcrobaticaAlessandria nelle gare casalinghe al #PalaCima. Un’occasione per vivere da vicino le emozioni della pallavolo e condividere il tifo in un’atmosfera calorosa e coinvolgente.
📌A partire dalla gara con ISSA Novara del 25 ottobre, biglietti 🎫 al costo di 5 euro. Sarà possibile sottoscrivere un mini-abbonamento di 3 partite casalinghe consecutive al prezzo speciale di 10 euro, che dà diritto a 1 gara in omaggio.
📌Grande attenzione ai più giovani: ingresso gratuito per tutti gli Under 13 e per le tesserate del settore giovanile dell’Alessandria Volley, mentre per i ragazzi dai 13 ai 17 anni biglietto ridotto a 3 euro. Anche per loro un mini-abbonamento al costo di 7 euro per 3 gare. Sito: https://www.alessandriavolley.it/serie-b1/

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

