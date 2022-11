E’ cosa nota che il calcio sia diventato sempre più deciso da episodi casuali, più o meno fortunati a seconda del punto di vista, ma la partita di oggi, per chi l’ha vista, ne è stato uno degli emblemi. Alessandria-Siena 0-1 è stata una partita brutta, noiosa, molto tattica e praticamente senza tiri in porta.

GLI EPISODI

27′ – angolo Alessandria: batte Sini a giro, il portiere Lanni con l’aiuto del palo in qualche modo riesce a liberare.

56′ – punizione Siena: calcia Belloni, sponda di testa di Crescenzi e doppia conclusione di Paloschi , parata la prima, gol la seconda, 0-1 .

LE PAROLE

Poi alla fine gli allenatori dicono: “Non era facile con tutti gli avversari chiusi in undici là dietro, ma siamo stati bravi a segnare, a rimanere uniti e a non prendere contropiedi”. (Pagliuca, Siena)

“Abbiamo giocato alla pari con una squadra più forte, non abbiamo subìto tiri controllando tutte le loro iniziative. E’ mancata la reazione per recuperare. Mi aspettavo di più”. (Rebuffi, Alessandria)

Dunque sembra proprio che, almeno a livello di serie C, conti molto il concetto ‘primo non prenderle’.

LA CLASSIFICA

Con la vittoria odierna il Siena si arrampica a quota 25 ed è in piena zona playoff con la miglior difesa (6) e il 7° attacco (16).

Dal canto suo l’Alessandria resta ferma a 12 punti, in zona playout, con il 4° peggior attacco (8) e la 5^ peggior difesa (18).