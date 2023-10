Giro e Tour a Torino nel 2024: città e grandi montagne unite dalle grandi corse a tappe

Il Giro d’Italia 2024 partirà da Torino; il Tour de France 2024 partirà dall’Italia e farà tappa a Torino, in arrivo da Piacenza, e ripartirà da Pinerolo.

Una doppietta perfetta di Grande Ciclismo che Uncem applaude con emozione, ringraziando la Regione Piemonte per il grande investimento.

Ecco il pensiero di Marco Bussone e Roberto Colombero, presidenti Uncem italiano e piemontese: “Il Ciclismo è Montagna. Gli investimenti fatti negli ultimi 10 anni, e nel prossimo, serviranno ad incentivare il turismo di emulazione. Ben 180 Paesi del mondo vedranno quelle corse. E dobbiamo agire subito. L’area che va da Cascata del Toce alla Langa, a Sanremo, a Sestrière verso la Francia, con Nizza dove il Tour 2024 si concluderà, è un distretto unico al mondo. Le imprese dei grandi corridori viste in tv possono portare qui decine di migliaia di appassionati a riscoprire quei percorsi, anche con strade chiuse al traffico veicolare, come in molte zone alpine si sta facendo”.

I pacchetti turistici Uncem-VIAE si possono trovare qui: https://uncem.piemonte. it/wp-content/uploads/2022/12/ UNCEM_CATALOGO-2023_WEB72-def. pdf

La guida Uncem sul Grande Ciclismo si può scaricare qui: https://uncem.it/wp- content/uploads/2022/05/UNCEM- Grande-Ciclismo-Piemonte-28- tappe.pdf