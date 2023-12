Juventus Next Gen, è ora di volare: c’è la grande occasione nel castello di Cenerentola

In campo oggi alle 16,15 allo stadio ’Bruno Recchioni’ di Fermo.

La grande occasione per la Juve Next Gen. Da non sprecare. In un campionato con risultati balbettanti fin qui, la visita alla Fermana, ultima della classe (cenerentola, appunto), oltre che una sfida inedita, è davvero l‘occasione di ripartire, facendo punti contro la peggior difesa e il peggior attacco del girone. Tanto per togliersi dalle sabbie mobili della bassa classifica. E il recupero di martedì 19 a Chiavari potrebbe dare altri punti, prima della chiusura dell’andata in casa con la Vis Pesaro.

FERMANA – È ultima con 9 punti (1 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 8-27), col peggior attacco e la peggior difesa. Non vince da 15 turni. Il tecnico Stefano Protti (56), succeduto a Bruniera dopo 7 giornate, non ha mai vinto: 4 punti in 10 gare, contro i 4 in 7 del predecessore. Il modulo è il 4-3-3 . Migliori marcatori Misuraca, Montini (3).

JUVENTUS NEXT GEN – È terzultima con 15 punti (4 vinte, 3 pari, 9 perse, gol 15-20), con 1 gara in meno. In campionato arriva dal 2-2 interno col Pineto. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2. Squalificato Poli. Miglior marcatore Guerra (4).

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Cristiano Ursini (PE)

Assistenti: Salvatore Nicosia (Saronno) – Thomas Storgato (Castelfranco Veneto)

4° ufficiale: Clemente Cortese (BO)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Ursini, al 1° anno in serie C, ha diretto 5 gare di categoria.