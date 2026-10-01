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Euro2032, Malagò: “L’UEFA ci guarda, ad oggi solo uno stadio è pronto”

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Ott 1, 2026
FIRENZE (ITALPRESS) – “La Uefa ci sta guardando con molta attenzione, perché c’è massimo rispetto per l’Italia, massimo rispetto per il vicepresidente vicario della Uefa Gravina e per la sua storia, e credo anche per la mia persona, però, come molti media hanno riportato, ad oggi c’è un solo stadio che sarebbe pronto a ospitare gli Europei 2032, mentre la Turchia ne ha ben più di 5”. Lo ha detto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, a margine dell’assemblea di Lega Pro in corso a Firenze parlando del dossier presentato dalla Figc relativo agli stadi candidati a ospitare Euro2032.
xb8/gm/azn

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