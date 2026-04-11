Quartiere Cristo: domani arriva ‘Dodecarun’, la grande corsa di 5 km ad Alessandria Sud. Premi super

Un percorso ad anello di 1.250 metri da percorrere 4 volte: è questo il tracciato della prima edizione della 5km di Alessandria Sud, prova nazionale di corsa su strada su percorso certificato FIDAL e 4^ tappa del circuito Dodecarun. La gara, organizzata dall’Atletica Alessandria con la regia di Giorgio e Steve Goggi, ideatori del Dodecarun, e di Monica Bogliolo, che ha sposato l’idea coinvolgendo Pro Loco Lisòndria 1168, Associazione Attività e Commercio del quartiere Cristo e l’Associazione Alessandria Sud.

INFO VIABILITA’ – 348-8267310

Il ritrovo è fissato per le 8.30 presso la sede della scuola primaria Morbelli, in via Maria Bensi. La partenza della prima serie è prevista per le 10. La gara si svolgerà interamente lungo via Bensi. Le premesse sono ottime, visto che tra gli iscritti figurano già atleti e atlete tesserati per società di tutto il Piemonte, ma anche di Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Lombardia e Abruzzo.

Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso Genova),

leader della classifica maschile

LE PAROLE – Spiega Giorgio Goggi: «La gara rappresenta una novità assoluta nel calendario podistico regionale: sono felice dell’entusiasmo riscosso nel quartiere e sono certo che gli atleti apprezzeranno un percorso di altissima qualità».

IL CIRCUITO – Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui 4 prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (2 gare). Altre 4 prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal.

I PREMI – Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno poi premiati i primi 20 delle 2 graduatorie, con gioielli del valore di 3.500 euro (2° posto), 2.500 euro (3° posto), 1.500 euro (4°-5° posto), 1.000 euro (6°-10° posto) e 500 euro (11°-20° posto).

Sono previsti premi anche i primi 5 classificati di ciascuna delle 10 categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le 20 società più numerose.

Alessia Gaiola (Atletica Pinerolo), prima

nella classifica femminile