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Quartiere Cristo: domani arriva ‘Dodecarun’, la grande corsa di 5 km ad Alessandria Sud. Premi super

DiRaimondo Bovone

Apr 11, 2026 , , , , , , , , , , ,

Un percorso ad anello di 1.250 metri da percorrere 4 volte: è questo il tracciato della prima edizione della 5km di Alessandria Sud, prova nazionale di corsa su strada su percorso certificato FIDAL e 4^ tappa del circuito Dodecarun. La gara, organizzata dall’Atletica Alessandria con la regia di Giorgio e Steve Goggi, ideatori del Dodecarun, e di Monica Bogliolo, che ha sposato l’idea coinvolgendo Pro Loco Lisòndria 1168, Associazione Attività e Commercio del quartiere Cristo e l’Associazione Alessandria Sud.
INFO VIABILITA’ – 348-8267310

Il ritrovo è fissato per le 8.30 presso la sede della scuola primaria Morbelli, in via Maria Bensi. La partenza della prima serie è prevista per le 10. La gara si svolgerà interamente lungo via Bensi. Le premesse sono ottime, visto che tra gli iscritti figurano già atleti e atlete tesserati per società di tutto il Piemonte, ma anche di Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Lombardia e Abruzzo.

Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso Genova),
leader della classifica maschile

LE PAROLE – Spiega Giorgio Goggi: «La gara rappresenta una novità assoluta nel calendario podistico regionale: sono felice dell’entusiasmo riscosso nel quartiere e sono certo che gli atleti apprezzeranno un percorso di altissima qualità».

IL CIRCUITO – Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui 4 prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (2 gare). Altre 4 prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal.

I PREMI – Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno poi premiati i primi 20 delle 2 graduatorie, con gioielli del valore di 3.500 euro (2° posto), 2.500 euro (3° posto), 1.500 euro (4°-5° posto), 1.000 euro (6°-10° posto) e 500 euro (11°-20° posto).
Sono previsti premi anche i primi 5 classificati di ciascuna delle 10 categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le 20 società più numerose.

Alessia Gaiola (Atletica Pinerolo), prima
nella classifica femminile

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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