Sport

Tour de France: cronosquadre alla Visma, Vingegaard prima maglia gialla

Di

Lug 4, 2026

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Team Visma di Jonas Vingegaard si aggiudica la cronosquadre di Barcellona, prima tappa del Tour de France 2026. Il campione danese è il più veloce a completare i 19,6 chilometri di percorso sulle strade della metropoli catalana con arrivo sul Montjuic, chiudendo la sua prova in 21’47” davanti al Netcompany Ineos Cycling Team del fresco campione d’Italia Filippo Ganna, il secondo più veloce di giornata a soli 8″ dal vincitore dell’ultimo Giro. Soltanto in terza posizione l’Uae Team Emirates Xrg del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar (+0″12), principale favorito per questa 113esima edizione della Grande Boucle. Domani la seconda tappa, sempre in Spagna, la Tarragona-Barcellona di 168,5 chilometri.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Mondiali di calcio: Colombia agli ottavi, Ghana battuto 1-0

Lug 4, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: l’Argentina soffre ma batte Capo Verde 3-2 ai supplementari

Lug 4, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: l’Egitto si regala gli ottavi, Australia fuori ai rigori

Lug 4, 2026

Ti sei perso...

Sport

Tour de France: cronosquadre alla Visma, Vingegaard prima maglia gialla

Lug 4, 2026
TOP NEWS

Cobolli piega Khachanov in 5 set e vola agli ottavi di Wimbledon

Lug 4, 2026
TOP NEWS

Pole di Antonelli al Gp di Gran Bretagna, poi Leclerc e Hamilton

Lug 4, 2026
IN EVIDENZA

Trofeo Lancia, Martello “Al Rally di Roma record di Ypsilon Rally2 HF”

Lug 4, 2026