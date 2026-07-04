Pole di Antonelli al Gp di Gran Bretagna, poi Leclerc e Hamilton

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli conquista la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il 19enne bolognese della Mercedes, leader della classifica piloti, firma il tempo di 1’28″11, e domenica partirà davanti a tutti nella gara lunga in programma dalle ore 16 italiane. Si tratta della prima pole di un italiano dal 1953, quando a prendersi la prima posizione in griglia fu Alberto Ascari. In prima fila anche la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, distante 0″175 dal miglior crono. Subito dietro l’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton (+0″347), ad aprire la seconda fila davanti all’altra Mercedes del connazionale George Russell (+0″370). Terza fila con Isack Hadjar (Red Bull) che scatterà dalla quinta casella in griglia (+0″635), precedendo la McLaren dell’iridato in carica Lando Norris (+0″766). La Red Bull di Max Verstappen comincerà la sua gara dalla settima casella (+0″782), appena davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri (+0″921).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli conquista la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il 19enne bolognese della Mercedes, leader della classifica piloti, firma il tempo di 1’28″11, e domenica partirà davanti a tutti nella gara lunga in programma dalle ore 16 italiane. Si tratta della prima pole di un italiano dal 1953, quando a prendersi la prima posizione in griglia fu Alberto Ascari. In prima fila anche la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, distante 0″175 dal miglior crono. Subito dietro l’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton (+0″347), ad aprire la seconda fila davanti all’altra Mercedes del connazionale George Russell (+0″370). Terza fila con Isack Hadjar (Red Bull) che scatterà dalla quinta casella in griglia (+0″635), precedendo la McLaren dell’iridato in carica Lando Norris (+0″766). La Red Bull di Max Verstappen comincerà la sua gara dalla settima casella (+0″782), appena davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri (+0″921).