In campo domani alle 18.30 allo stadio ‘Piola’ di Vercelli.

Una sfida alla pari, in tutto e per tutto. Pro Vercelli e Juventus Next Gen si sfidano in Coppa, ed è la prima volta, ma fin qui c’è parità assoluta di vittorie e reti, con 2 caratteristiche rilevanti: mai pareggi e mai gol subìti dalla squadra che ha vinto. E anche stavolta non potrà uscire la ‘X’, visto che si tratta di una gara ad eliminazione diretta.

Squadre

PRO VERCELLI – Al 10° posto del girone A (zona playoff) con 8 punti (2 vinte, 2 pari 2 perse, gol 9-7), arriva dal 4-1 al Fiorenzuola. In 3 gare su 6 non ha segnato. Il tecnico Andrea Dossena (42) utilizza il modulo 4-3-3 .

JUVENTUS NEXT GEN – Al 13° posto del girone B con 6 punti (2 vinte, 4 perse, gol 8-10), arriva dallo 0-1 con la Torres. In 2 gare su 6 non ha segnato. Il tecnico Massimo Brambilla (50), predilige il 3-5-2, che a volte diventa 3-4-1-2.

Precedenti

Sono 12: nessun pareggio, 6-6 le vittorie e 9-9 i gol.

nessun pareggio, 6-6 le vittorie e 9-9 i gol. ’18-’19 – 1-0 casalingo della Pro (Gladestony) e 3-0 Juve al ‘Mocca’ (Bunino, Zanimacchia, Touré).

– casalingo della Pro (Gladestony) e Juve al ‘Mocca’ (Bunino, Zanimacchia, Touré). ’19-’20 – doppio successo bianconero: 1-0 al ‘Piola’ (Beltrame) e 2-0 al ‘Mocca’ (Frederiksen, Clemenza) in Coppa Italia di C, vinta dai bianconeri.

– doppio successo bianconero: al ‘Piola’ (Beltrame) e al ‘Mocca’ (Frederiksen, Clemenza) in Coppa Italia di C, vinta dai bianconeri. ’20-’21 – 3 vittorie vercellesi: 1-0 in casa (25′ Comi), 2-0 fuori (3′ Clemente, 66′ Emmanuello) in campionato, 1-0 (83′ Costantino) nei playoff al ‘Piola’.

– 3 vittorie vercellesi: in casa (25′ Comi), fuori (3′ Clemente, 66′ Emmanuello) in campionato, (83′ Costantino) nei playoff al ‘Piola’. ’21-’22 – in campionato doppio successo Pro 0-2 al ‘Mocca’ (17′ Macchioni, 57′ Rolando) e 2-0 al ‘Piola’ (6′ Comi, 8′ Della Morte). Nei playoff vittoria Juve 1-0 al ‘Piola’ (58′ Compagnon).

– in campionato doppio successo Pro al ‘Mocca’ (17′ Macchioni, 57′ Rolando) e al ‘Piola’ (6′ Comi, 8′ Della Morte). Nei vittoria al ‘Piola’ (58′ Compagnon). ’22-’23 – due vittorie bianconere: 1-0 in casa (39′ Poli) e 1-0 fuori (48′ Cerri).

Giudici di gara

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (CN)

Assistenti: Davide Fedele (LE) – Michele Fracchiolla (BA)

4° ufficiale: Costanzo Cafaro (Alba – Bra)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Mbei, al 1° anno in serie C, ha finora diretto 2 gare in categoria.