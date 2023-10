La misura è destinata ai possessori di auto diesel euro 3, 4 e 5.

La Regione Piemonte promuove l’uso del trasporto pubblico e finanzia quest’anno 100.000 voucher da 100 euro, da usare come sconto sull’acquisto di abbonamenti annuali, o come rimborso nel caso di abbonamenti già acquistati, con validità dal 1° settembre 2023. Altri 100.000 bonus saranno disponibili nel 2024 e nel 2025.

La misura partirà il 30 ottobre e sarà destinata ai possessori di veicoli Diesel Euro 3, 4 e 5, o ai loro famigliari, e punta a promuovere l’uso dei mezzi pubblici (autobus, ferrovie, metropolitana) su tutto il territorio piemontese per gli spostamenti quotidiani.

Sarà possibile “spendere” il voucher per l’acquisto di abbonamenti annuali o pluri-mensili studenti, sia attraverso i canali online, sia nelle biglietterie delle società di trasporto pubblico.

Il bonus da 100 € della Regione Piemonte è cumulabile col bonus trasporti nazionale ed è applicabile a tutte le tariffe agevolate, come abbonamenti per studenti o per anziani, o altri a prezzo ridotto proposti dalle varie aziende di trasporto pubblico.

Il presidente Cirio e gli assessori Marnati e Gabusi hanno spiegato la misura straordinaria: “La Regione scende in campo con 24 milioni € per sostenere le famiglie e promuovere il trasporto pubblico a favore della sicurezza e della tutela ambientale”.

Sarà possibile richiedere il voucher sul sito della Regione Piemonte a partire dal 30 ottobre compilando un apposito form online www.regione.piemonte.it/ bonustrasporti