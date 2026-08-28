Sport Video

Coppa America: Alinghi si allena nel Golfo di Napoli

Di

Ago 28, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli si respira già aria di Coppa America. Dopo Luna Rossa e New Zealand, è Alinghi a scendere in acqua nel Golfo di Napoli, dove dal 24 al 27 settembre prossimi è in programma la Preliminary Regatta, primo appuntamento ufficiale in vista dell’America’s Cup 2027. Le immagini degli allenamenti del team svizzero, realizzate da Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano, raccontano una città sempre più proiettata verso il grande appuntamento velico internazionale. Nel video trovano spazio anche le immagini di Nisida, dove nell’area militare del porticciolo sono già stati completati i sei hangar destinati a ospitare i team impegnati nella regata preliminare di settembre.mc/azn
(Fonte video: Sport e Salute)

Di

Articoli correlati

Costume & Società Cucina Video

Ricetta: la pasta con le sarde

Ago 28, 2026
Attualità Cronaca Video

Vibo Valentia: allevatore incastrato dal drone mentre incendia un bosco

Ago 28, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Concordato preventivo biennale: i vantaggi per chi aderisce

Ago 28, 2026

Ti sei perso...

Costume & Società Cucina Video

Ricetta: la pasta con le sarde

Ago 28, 2026
Attualità Cronaca Video

Vibo Valentia: allevatore incastrato dal drone mentre incendia un bosco

Ago 28, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Sobborghi alessandrini: a Villa del Foro tutto pronto per la festa patronale di Santa Varena

Ago 28, 2026 Raimondo Bovone
Sport Video

Coppa America: Alinghi si allena nel Golfo di Napoli

Ago 28, 2026