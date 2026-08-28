Coppa America: Alinghi si allena nel Golfo di Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli si respira già aria di Coppa America. Dopo Luna Rossa e New Zealand, è Alinghi a scendere in acqua nel Golfo di Napoli, dove dal 24 al 27 settembre prossimi è in programma la Preliminary Regatta, primo appuntamento ufficiale in vista dell’America’s Cup 2027. Le immagini degli allenamenti del team svizzero, realizzate da Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano, raccontano una città sempre più proiettata verso il grande appuntamento velico internazionale. Nel video trovano spazio anche le immagini di Nisida, dove nell’area militare del porticciolo sono già stati completati i sei hangar destinati a ospitare i team impegnati nella regata preliminare di settembre.mc/azn

(Fonte video: Sport e Salute)

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