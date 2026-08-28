Go-kart: riparte il Rotax Max Challenge, Sammartano pronto a risalire la classifica

Lorenzo Sammartano (Mkc Motorsport) è pronto per l’appuntamento della categoria Senior del Rotax Max Challenge: nel weekend si corre sul kartodromo di Castelletto di Branduzzo (PV). Spiega Lorenzo: “È un circuito che mi piaceea cui mi sono sempre adattato bene. Anche se in passato la fortuna, su questa pista, non mi ha accompagnato. Spero di dare una bella svolta nel weekend”.

Attualmente Sammartano occupa il 19° posto della graduatoria (su un totale di 51 piloti) con 302 punti, ma con una gara in meno (quella di Viterbo). La classifica è molto corta, i giochi sono aperti e la ‘top ten’ non è poi così lontana.

Foto Elia Carlino

LA PISTA – Ha una lunghezza complessiva di 1.256 metri, un larghezza dagli 8 ai 10 metri, il rettilineo più lungo è 170 metri mentre il più corto ne misura 145.

IL PROGRAMMA – Prevede oggi i turni di prove libere non ufficiali, sabato le qualifiche e domenica le gare.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – 20 settembre: Ala di Trento; 11 ottobre: Franciacorta; 29 novembre: Grand Final Portimao.

Foto Elia Carlino