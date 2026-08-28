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Roma: arrestata all’aeroporto una cinese con 5 kg di cocaina nei biscotti della fortuna

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Ago 28, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Era diretta a Taipei con oltre 5 kg di cocaina nascosti in 127 confezioni di “Fortune Cookie”. Una cittadina cinese di 40 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia di Frontiera Aerea, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia.
pc/red

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