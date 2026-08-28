Settimane Musicali Internazionali: domani alle 21 a Voltaggio il concerto del ‘Satèn Sax Quartet’

Domani, sabato 29 agosto, alle ore 21, Voltaggio ospiterà l’8° appuntamento della rassegna, presso l’Oratorio di San Giovanni Battista, edificio ottocentesco a croce greca dominato da un’ampia cupola e impreziosito da importanti testimonianze artistiche.

Protagonista della serata, con lo spettacolo ‘Quadri dal mondo’, sarà il Satèn Saxophone Quartet, formato da Andrea Biasotto, Enrico Leonarduzzi, Alessandro Salaroli e Andrea Baù. Nato nel 2019 al Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara, il quartetto riunisce 4 musicisti formatisi sotto la guida di Marco Gerboni e diplomatisi tutti col massimo dei voti e la lode, successivamente perfezionatisi in prestigiose classi internazionali in Francia, Spagna, Germania e Polonia.

Il programma è un viaggio musicale attraverso città, paesaggi e suggestioni differenti, nel quale il timbro multiforme del quartetto di sassofoni diventerà strumento di incontro tra culture, epoche e linguaggi. Si aprirà idealmente ad una dimensione geografica e narrativa con Ciudades di Guillermo Lago, compositore olandese nato nel 1960. Il tema del viaggio proseguirà con Eldorado di Alessandro Salaroli, pagina che richiama già nel titolo il mito di una terra lontana e irraggiungibile. Particolare rilievo avrà la presenza di QUIET!, la nuova composizione di Livia Malossi Bottignole, presentata in prima esecuzione assoluta. Il programma comprenderà inoltre Fanfare/Variations on the chorale melody Durch Adams Fall di David Maslanka, una delle figure più significative della letteratura americana per strumenti a fiato. Completerà il percorso Lux Pacis di Leonardo Schiavo, ulteriore testimonianza della vitalità della scrittura contemporanea per quartetto di sassofoni.

CREDITI – La Rassegna, inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.