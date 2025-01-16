Calcio Sport

Serie A: Como-Genoa 1-1, Ekuban risponde a Paz

Di

Set 16, 2025

COMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il posticipo della terza giornata tra Como e Genoa, al gol di Nico Paz ha risposto la rete in pieno recupero di Ekuban: un punto a testa, la squadra di Fabregas spreca una grossa occasione, nel prossimo turno ci sarà la trasferta in casa della Fiorentina. Secondo punto per il Genoa: il Grifone affronterà il Bologna nella quarta giornata di Serie A.

La gara è iniziata col solito ritmo infernale imposto dai padroni di casa, il 4-2-3-1 pensato da Fabregas ha avvolto un Genoa in difficoltà soprattutto nella costruzione del gioco. Alla prima occasione utile i lariani hanno trovato la rete con Nico Paz, al 13′ il trequartista si è inventato una conclusione dalla distanza che ha beffato Leali. La reazione dei rossoblù è arrivata nel giro di pochi minuti, ma alla mezz’ora Morata si è divorato una chance incredibile: il contropiede orchestrato da Kuhn ha spaccato in due la difesa ospite, ma lo stesso Leali ha neutralizzato il primo tiro, sulla respinta Morata – nonostante la porta spalancata – ha calciato a lato. La risposta della squadra di Vieira è stata immediata, ma Masini e compagni non sono riusciti a ribadire in rete la tripla occasione.

Nel secondo tempo il Como è tornato a giocare su ritmi elevati, l’unica pecca per la squadra di Fabregas è stata quella di non chiudere la gara. L’inerzia è stata completamente ribaltata nel finale, Ramon è stato espulso per un intervento su Messias, al 47′ Ekuban – dopo una clamorosa mischia in area -, ha trovato la rete del pareggio. Il Genoa ha tentato anche l’incredibile sorpasso, ancora Ekuban ha avuto la palla dell’1-2, ma i lariani sono riusciti a strappare un buon pareggio considerato l’uomo in meno. Prima rete in campionato per i rossoblù, primo pareggio per il Como dopo la vittoria contro la Lazio e il ko di Bologna.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: reti inviolate in Verona-Cremonese

Set 16, 2025
Sport Video

Mattarella celebra il basket italiano: “Vi aspetto ancora al Quirinale”

Set 15, 2025
Calcio Sport

Il presidente FIGC Gravina: “Pazienza e costanza, l’Italia può qualificarsi al Mondiale”

Set 15, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

La tortonese ASTM costruirà un tratto della nuova metro di New York, progetto da 1.9 miliardi $

Set 16, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Como-Genoa 1-1, Ekuban risponde a Paz

Set 16, 2025
Calcio Sport

Serie A: reti inviolate in Verona-Cremonese

Set 16, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 16 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 15, 2025 Raimondo Bovone