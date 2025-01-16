Sport

Mondiali di volley maschile: male l’Italia, 2-3 col Belgio

Di

Set 16, 2025

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Tentativo di rimonta fallito e prima sconfitta per l’Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni, campioni in carica, sfideranno l’Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell’ultimo impegno della prima fase in un match da vincere per conquistare il pass per gli ottavi (si qualificano le prime due). De Giorgi ha scelto la stessa formazione del match d’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Anzani e Russo al centro con Balaso libero. Belgio in campo con D’Hulst in palleggio, Reggers opposto, Deroo e Rotty schiacciatori, Coolman e D’Heer i centrali con Lantsoght libero. Per la selezione guidata da Emanuele Zanini, quasi certa del primato nel raggruppamento, 38 punti di Reggers, 18 di Deroo e 17 di Rotty; 18 di Bottolo e 16 di Michieletto per la Nazionale.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Champions League: super rimonta Juve col Borussia Dortmund, 4-4

Set 17, 2025
Calcio Sport

Serie A: Como-Genoa 1-1, Ekuban risponde a Paz

Set 16, 2025
Calcio Sport

Serie A: reti inviolate in Verona-Cremonese

Set 16, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Centro Antiviolenza me.dea., venerdì 19 settembre, inaugura la nuova sede in via Guasco

Set 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

ACI propone la campagna di sicurezza “Se non sei lucido non guidare”, fino al 30 settembre 2026

Set 17, 2025 Raimondo Bovone
Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

Alessandria attende 25.000 Alpini, da venerdì 19 a domenica 21 settembre

Set 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Torna il corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, al Kristalli da novembre a maggio

Set 17, 2025 Raimondo Bovone