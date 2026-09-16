INPS: da 2 settimane si è insediato il nuovo Comitato Provinciale di Alessandria

Lo scorso lunedì 31 agosto, presso la Direzione provinciale INPS di Alessandria, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Comitato provinciale, ricostituito con decreto dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria n. 30 del 29 luglio 2026.

Nel corso della seduta sono stati eletti il Presidente, Aldo Gregori, in rappresentanza dei lavoratori

dipendenti, e il vicepresidente, Francesco Gastaldi, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Aldo Gregori, rappresentante del sindacato UIL, subentra a Bruno Motta, rappresentante della CGIL, che

ha ricoperto la carica di Presidente negli ultimi quattro anni.

Gregori assume la guida del Comitato provinciale INPS, organismo che valuta in prima istanza i ricorsi

avversi ai provvedimenti di reiezione in materia di pensioni di invalidità civile e assegni sociali. Presiederà inoltre la Commissione speciale dei lavoratori dipendenti, competente sui ricorsi relativi, tra l’altro, alle prestazioni di invalidità civile, ai fondi di garanzia per le aziende fallite, alla NASpI e alle prestazioni di malattia negate ai lavoratori assenti alle visite di controllo.

Il ruolo di vicepresidente sarà di Francesco Gastaldi, rappresentante di Confindustria, che ha già ricoperto tale incarico negli ultimi tre mandati, dal 2014 a oggi.

Il neo-presidente Aldo Gregori