Difesa, Von der Leyen: “Serve un articolo 4 europeo come quello della Nato”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ritengo sia giunto il momento per un “Articolo 4″ europeo, o un Protocollo di sicurezza d’emergenza: un meccanismo che, se attivato da uno Stato membro, porti alla convocazione di tutti gli altri Stati membri per coordinare una risposta europea, scoraggiare un’ulteriore escalation e mitigarne l’impatto”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, alla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)

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