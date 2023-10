Celebrato il Quadrilatero del calcio piemontese

Lunedì 2 ottobre è stata la giornata in cui si è celebrato il Quadrilatero piemontese, composto dalle 4 squadre che nei primi anni del ‘900 furono protagoniste assolute del mondo del calcio: Alessandria, Casale, Novara e Pro Vercelli.

La ricorrenza è stata ricordata in Aula dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, all’inizio della seduta di mercoledì. La legge regionale 16 del 2021 istituisce la giornata, integrando la norma del 2020 che prevede il ricordo del Grande Torino il 4 maggio e delle vittime dello stadio Heysel il 29 maggio.

“L’aggettivo leggendario potrebbe apparire esagerato, retorico. Invece, parlando del glorioso Quadrilatero del calcio piemontese, la prima parola che viene in mente è proprio quella. Perché Alessandria, Casale, Novara e Vercelli disegnano tutta l’epica dello sport pedatorio: i palloni di cuoio, i campi di fango, la classe sopraffina di calciatori che segnarono un’epoca e resero immortali le loro gesta sportive” ha sottolineato Allasia.

Per l’occasione a Palazzo Lascaris, con la collaborazione delle associazioni “Il Quadrilatero del Pallone“ e “Museo Grigio”, sono state esposti maglie e gagliardetti storici. Lì sono finiti i cimeli ritirati qualche giorno dalla sede dei grigi, da parte Museo Grigio. E, a quanto pare, non ci verranno riportati in attesa di maggiore chiarezza sul futuro della società.