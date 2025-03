Formula Uno: Piastri in pole position a Shanghai, le Ferrari in terza fila

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Prima pole in carriera per il pilota McLaren, che fa segnare il record della pista fermando il cronometro sul tempo di 1’30″641. Zampata di George Russell (Mercedes), che si mette in seconda fila a 0″082. Terzo Lando Norris (McLaren) a 0″152 davanti a Max Verstappen (Red Bull), +0″176. Terza fila tutta Ferrari. Lewis Hamilton (Ferrari), 5° a 0″286, davanti a Charles Leclerc, 6° a 0″380. Completano la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls), 7°, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 8°, Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 9°, e Alexander Albon (Williams), 10°.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).