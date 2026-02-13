Sport

Olimpiadi: Arianna Fontana argento nei 500 metri di Short track

Di

Feb 13, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Si conclude con un’altra storica medaglia la prima finale individuale di Arianna Fontana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella cornice del Forum, tinto d’arancione e d’azzurro per le due grandi favorite dei 500 metri, la leggenda azzurra conquista la medaglia d’argento. Fontana, complice un contatto nel primo tentativo di partenza e la tensione che ne era conseguita, peggiora il tempo della semifinale, ma è seconda. La nostra portacolori entra così definitivamente nella storia delle Olimpiadi, eguagliando le 13 medaglie (estive) di Edoardo Mangiarotti e diventando (a pari merito) l’italiana più vincente di sempre ai Giochi. Oro all’olandese Xandra Velzeboer (41.609), argento Fontana (42.294) e bronzo alla canadese Sarault (42.427). Salgono a quota 17, dunque, le medaglie azzurre: 6 ori, 3 argenti, 8 bronzi.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Simone Guerra, 2 gol e 2 assist, trascina la baby-Juve contro la Samb: 4-2

Feb 12, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Nations League, girone tosto per l’Italia: Francia, Belgio e Turchia

Feb 12, 2026
Sport

Olimpiadi: bis d’oro per Lollobrigida, vinti anche i 5000

Feb 12, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Gioco d’azzardo, in Piemonte spesi 9.5 miliardi di euro nel 2024. Alessandria 2^ per spesa totale

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Olimpiadi: Arianna Fontana argento nei 500 metri di Short track

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Buonfiglio “Mattarella non è un portafortuna, ma il nostro presidente”

Feb 12, 2026