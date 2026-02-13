Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Gioco d’azzardo, in Piemonte spesi 9.5 miliardi di euro nel 2024. Alessandria 2^ per spesa totale

DiRaimondo Bovone

Feb 13, 2026 , , , , , ,

In Italia nel 2024 sono stati spesi oltre 157 miliardi di euro in gioco d’azzardo, con almeno 18 milioni di italiani che hanno tentato la sorte fra slot-machine, gratta e vinci, videopoker e bingo. Di questi, 1,5 milioni sono giocatori patologici (il 3% della popolazione maggiorenne), mentre 1,4 milioni risultano a rischio moderato. Sono solo alcuni dei dati salienti emersi in Azzardomafie, il dossier dell’associazione Libera sul gioco d’azzardo legale e illegale e il legame con le organizzazioni criminali, illustrato da Maria José Fava, della direzione nazionale di Libera, alla Commissione legalità della Regione Piemonte.

LE CITTA’ DEL PIEMONTE – Nel 2024 si sono giocati 9.501 miliardi di euro, di cui 4 miliardi e 250 milioni circa in giocato fisico e 5 miliardi e 251 milioni online. In media nella regione si è speso 2.232 euro all’anno per abitante, considerando anche i bambini, benché ovviamente l’azzardo sia vietano ai minorenni. Torino è il capoluogo di provincia dove si gioca di più con 2.172.000.000 euro (2.347 euro pro capite); Alessandria 278.213.330 euro (1.846 pro capite); Novara 253.654.657 (2.499 pro capite); Asti 224.062.266 (2.961 pro capite). Verbania spende pro capite 2.728 euro ed è la provincia che, rispetto alla popolazione, ha le perdite maggiori: 492 euro all’anno a testa
Inoltre, insieme alla Liguria, il Piemonte è la regione del Nord Italia con il numero maggiore di clan censiti, pari a 9, che hanno operato nell’ambito del gioco con attività sia illegali sia legali.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Slittinisti a Casa Italia “Abbiamo fatto la storia”

Feb 12, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 13 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 12, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Gioco d’azzardo, in Piemonte spesi 9.5 miliardi di euro nel 2024. Alessandria 2^ per spesa totale

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Olimpiadi: Arianna Fontana argento nei 500 metri di Short track

Feb 13, 2026
Sport Video

Olimpiadi, Lollobrigida: “Pensiero del ritiro? Volevo dire basta, l’ho fatto per mio figlio”

Feb 12, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x