Olimpiadi, Lollobrigida: “Pensiero del ritiro? Volevo dire basta, l’ho fatto per mio figlio”

Feb 12, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Il pensiero di ritirarmi? Se torno indietro ho finito tutte le tappe del mondo piangendo, chi era lì accanto a poteva veramente percepire il mio stato d’animo. Non mi sono arresa, lo devo a mio figlio, ogni volta che lo guardavo lo facevo per lui, non volevo che fossi una mamma che gli insegni il fatto che ha rinunciato prima ancora di presentarsi sulla linea di partenza. Mi escono le lacrime, ho i messaggi salvati in cui dico basta volevo che andasse tutto in un’altra maniera, ma tutti hanno lottato insieme a me per riportarmi in carreggiata”. Lo ha dichiarato Francesca Lollobrigida, medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità 5000m donne alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Il 2030 troppo lontano? Oddio sì, diciamo abbastanza. Non voglio scegliere tra i due ori, la 3000 metri è sempre stata la mia gara, nella 5000 ho vinto l’oro al mondiale, era un attimo più emozionante”.

