Sport

Olimpiadi: slittino ancora sul podio, Italia di bronzo nel team relay

Feb 12, 2026

CORTINA (ITALPRESS) – Arriva un’altra medaglia dalla nuova pista Monti per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina e la firma ancora lo slittino. Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo maschile e i due ori nelle gare di doppio, la squadra azzurra conquista nel team relay il bronzo: Verena Hofer, la coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e il tandem Andrea Voetter/Marion Oberhofer chiudono al terzo posto in 3’42″521, spuntandola di 0″228 sulla Lettonia. Medaglia d’oro alla Germania (3’41″672) e argento all’Austria (3’42″214). Nel medagliere di Milano-Cortina l’Italia tocca quota 16.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

