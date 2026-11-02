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Formula Uno, Antonelli: “Sono senza parole, sentivo la tensione”

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Nov 2, 2026

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – “Ce l’abbiamo fatta. Grazie alla Mercedes e alla mia famiglia: senza di loro non sarei qui. E’ un momento che ricorderò per sempre. Sono senza parole, sto ancora cercando di metabolizzarlo nella mia testa. E’ stata una stagione incredibile, e condividere questo podio con Max (Verstappen, ndr) e Lewis (Hamilton, ndr) è incredibile. Non vedo l’ora di avere altre battaglie con loro in futuro”. Così il campione del mondo della Formula 1, Kimi Antonelli, dopo la conquista del titolo nel Gran Premio del Messico. “Questo weekend ho sentito un po’ più di tensione, ma sono felicissimo di esserci riuscito e di potermi godere il resto della stagione”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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