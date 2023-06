Alessandria Volley, il presidente La Rosa: “Tecnica e doti umane saranno le armi vincenti del gruppo”

L’avventura in B2, oltre alla conferma di staff tecnico, dirigenziale e all’ingaggio di 4 nuove atlete (Sofia Cattozzo, Camilla Dametto, Benedetta Gatti e Francesca Mirabelli), passa anche dal rinnovo per alcune giocatrici che hanno ottenuto la promozione. Sono ufficiali le conferme della capitana Romina Marku (2003, opposto), Giulia Ponzano (2004, alzatrice), Alice Giacomin (2006, banda), Chiara Cazzulo (2002, libero). Quattro giovani con 2 anni di esperienza in C, atlete che hanno davanti a loro un futuro pallavolistico di crescita. Tutte hanno sempre difeso i colori dell’Alessandria Volley, dal settore giovanile alla promozione.

Le altre conferme riguardano 3 ‘esperte’: Arianna Ferrari (1987, libero), Valentina Soriani (1989, centrale) e Martina Fracchia (1991, centrale). Tre atlete che, dopo aver militato in categorie superiori, la scorsa stagione sposarono l’ambizioso progetto della Società, portando esperienza e spirito vincente che ha permesso di vincere Coppa Piemonte e campionato.

Sono in stand-by, per motivi vari, Elisa Marku (2006, banda), Matilde Furegato (2004, banda) e Arianna Bernagozzi (2002, centrale).

Ora sarà il campo a giudicare l’operato della dirigenza alessandrina che mette a disposizione di coach Marco “Jus” Ruscigni e del 2° Giorgio “George” Oberti un organico che fa pensare ad una buona stagione in B2.

Le parole

Spiega il presidente Andrea La Rosa: “Abbiamo confermato uno staff tecnico di prim’ordine, che ci hanno permesso di raggiungere traguardi eccezionali. Con loro abbiamo confermato quasi integralmente, al netto di alcune eccezioni, il gruppo di ragazze che ha realizzato la straordinaria cavalcata ’22-’23. Però voglio alzare l’asticella ogni anno e per il prossimo campionato abbiamo inserito atlete di alto livello. La scelta delle giocatrici può dirsi azzeccata solo quando arrivano i risultati, però tecnica e doti umane saranno le armi vincenti del gruppo”.