Alessandria Volley guarda al futuro e riconferma tutto lo staff in vista del campionato in B2

Una stagione perfetta, una cavalcata indimenticabile, un’annata storica quella compiuta dall’Alessandria Volley e dal team della Serie C che, dopo aver vinto la Coppa Piemonte, ha trionfato in campionato conquistando la promozione in Serie B2.

La conferme

Il presidente Andrea La Rosa ha voluto confermare, e non poteva essere altrimenti, tutto lo staff tecnico, a partire da coach Marco “Jus” Ruscigni , con al fianco il vice e preparatore atletico Giorgio “George” Oberti. Con loro lavoreranno gli altrettanto confermati Paolo “Dema” Demagistris , Simone “La Peppia” Ponzano e Marco “Berna” Bernardelli senza dimenticare il medico sociale dr. Francesco Mele e il fisioterapista Antonio “Bomber” Aita , supportati dal centro di fisioterapia MassaFisio.

Ma Alessandria Volley è anche settore giovanile , con precisi obiettivi e finalità sia sotto l’aspetto tecnico che sotto quello organizzativo. Dunque anche per la stagione ’23-’24 il presidente La Rosa e il Consiglio Direttivo hanno confermato il direttore tecnico Massimo Lotta , che a sua volta ha disegnato lo staff tecnico per la prossima stagione che sarà composto da Gabriella Scarrone, Alessandra Ferrando, Elisa Milan, Martina Demagistris, Marcello Ferrari, Andrea Guazzotti, Marco Dua, oltre a tutto lo staff dell’S3 (ex minivolley) che sarà composto dagli smart coach e dagli assistenti coach Chiara Cazzulo, Arianna Gaia, Ivana Berta, Greta Simi, Mino Lia, Luca Polato, Simone Baralis, oltre la Milan e Marco Mantelli a svolgere compiti organizzativi.