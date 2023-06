Sì al cibo da asporto negli agriturismi

Negli agriturismi sarà possibile anche l’asporto: è una delle principali novità del nuovo regolamento regionale, illustrato di recente.

Il documento è il frutto di un’attenta valutazione anche con altre Regioni e le varie associazioni di categoria. Come ha sottolineato l’assessore piemontese al Turismo Vittoria Poggio, da una parte si è voluto fare un’apertura gli agriturismi, verso i quali c’è sempre più richiesta, dall’altra è importante la tutela dei ristoratori e degli operatori della settore.

Tra le principali novità, come detto, la possibilità per le aziende agrituristiche di fare servizio di asporto, sempre nei limiti di provenienza dei prodotti, e anche somministrazione di spuntini e merende all’interno del fondo. Viene ribadito che il 25% dei prodotti somministrati deve essere riconducibile all’azienda, mentre è autorizzato un 15% proveniente da Regioni limitrofe.

Sono poi autorizzati 60 mq per le piazzole adibite a campeggio all’interno del fondo agricolo, in linea con quanto previsto dalle disposizioni per le strutture ricettive all’aperto.