Alessandria e Juventus Next Gen dopo la sosta: come sono le classifiche e il ‘tour de force’

Giocano entrambe al ‘Moccagatta’ e hanno saltato un turno: i grigi per i convocati dell’Atalanta U23, i bianconeri per i propri.

Le classifiche che ritrovano dopo l’8^ giornata sono così:

GIRONE A – Alessandria sempre ultima, con 1 solo punto, e sempre a -3 dalla zona playout (Novara, 4 punti).

GIRONE B – Juve NG al 16° posto in zona playout, con 7 punti, a -2 dalla zona playoff. Vincendo il recupero con la Lucchese finirebbe addirittura al 9° posto.

I recuperi

Qui la storia è diversa: l’Alessandria sa già quando giocherà il recupero con l’Atalanta U23 (martedì 31 ottobre, 20.45), mentre la Juventus Next Gen ignora la data del recupero con la Lucchese per un motivo ben preciso. In quella settimana in cui recuperano i grigi, l’unica libera perché in mezzo tra l’infrasettimanale di campionato e quello di Coppa Italia, nella città toscana è in programma “Lucca Comics & Games” (1-5 novembre), fiera internazionale dedicata a fumetti, videogiochi e immaginario fantasy che occupa ‘a tappo’ alberghi e forze dell’ordine. Perciò il problema è doppio: di ordine pubblico e di logistica, nel senso che la locale Questura ritiene di non poter organizzare la gara e la Juve non ha alberghi dove portare la squadra. Quindi il calendario bianconero non ha ancora la data del recupero.

I tour de force

Per l’Alessandria ci sarà questa sequenza di date: sabato 21 Albinoleffe (trasferta), martedì 24 Pergolettese (casa), sabato 28 Trento (trasferta), martedì 31 Atalanta U23 (casa), 4/5 novembre Triestina (casa), 7 novembre Entella (Coppa, trasferta), 12 novembre Renate (trasferta). Ovvero 7 partite in 22 giorni. Esattamente le stesse che dovrà sopportare il terreno del ‘Mocca’.

La Juventus Next Gen, invece, giocherà domenica 22 col Perugia (casa), mercoledì 25 Gubbio (trasferta), domenica 29 Olbia (casa), 4/5 novembre Pontedera (trasferta), 7 novembre Torres (Coppa, casa), 12 novembre Carrarese (casa).

Qui le gare sono 6 in 21 giorni, ma manca la collocazione del recupero con la Lucchese.