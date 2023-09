Alessandria, salta l’allenatore Fiorin. Contro il Lumezzane in panchina andrà Zaza, tecnico U15

In campo domenica 24 settembre alle 14.00 allo stadio ‘Moccagatta’.

Terremoto in casa grigia. La separazione dal tecnico Fulvio Fiorin era nell’aria da un paio di giorni e puntualmente è arrivata.

Il comunicato ufficiale parla di “accordo consensuale viste le divergenze progettuali”, contorsione verbale per dire che si cambia allenatore.

Nei 10 giorni successivi all’assemblea dei soci (Benedetto e Pedrettì) del 12 settembre sono ‘saltati’ il dg Zerbo, il ds Quistelli e l’allenatore Fiorin, ognuno con modalità diverse. Segno che il socio francese vuole mettere uomini suoi. Potenza del denaro.

Rivedremo il còrso Lobello per la panchina? Chissà. Occhio agli sviluppi della prossima settimana.

Nel frattempo la squadra è stata affidata al tecnico dell’U15 Vitantonio Zaza (60), l’unico ad avere i requisiti per sedere su una panchina che, in questo momento, scotta parecchio.

Squadre

ALESSANDRIA – Penultima con 1 punto (0 vinte, 1 pari, 3 sconfitte, gol 2-5) , fatica molto a segnare. Vedremo che soluzioni troverà il nuovo tecnico Zaza (60), che recupera Rota dalla squalifica a dare un po’ di sicurezza in difesa. Il modulo dovrebbe essere 4-3-3.

LUMEZZANE – Zona playoff per i bresciani, al 9° posto con 6 punti (2 vinte, 2 perse, gol 4-5). Arriva dal 2-0 sul Fiorenzuola ma in trasferta finora ha perso 2 su 2. L'allenatore Arnaldo Franzini (55), reduce da 2 campionati vinti, punta in alto. Modulo 4-3-3.

Precedenti

Sono 12, frutto di una storia che si articola tutta in serie C, dal 1997 al 2016, e il bilancio è in assoluta parità: 4 vittorie a testa, 4 pareggi, gol 14-13 per i grigi. In casa l’Alessandria è imbattuta da 4 gare: l’unica sconfitta al ‘Moccagatta’ (0-2) è del novembre 2000. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)

Assistenti: Nidaa Hader (RA) – Francesco Festa (BT)

4° ufficiale: Stefano Giordano (GR)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Di Reda, al 2° anno in serie C, non ha mai diretto le 2 squadre.