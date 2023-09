Un nuovo pulmino per l’Oftal grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Più di 50.000 chilometri, per un totale di 1.500 servizi ogni anno: sono questi i numeri dell’impegno dei 30 volontari dell’Oftal – Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes – sul territorio alessandrino attraverso il progetto “Accompagnare”.

Il servizio

Ora può contare su un nuovo Fiat Doblò appositamente attrezzato, acquistato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il servizio è totalmente gratuito e impiega pulmini appositamente attrezzati, così da permettere anche alle persone in carrozzina di salirci e viaggiarci senza alcuna difficoltà.

Il servizio non è solo tecnico, ma anche occasione di prossimità e incontro, ascolto e accoglienza. Questo i volontari dell’Oftal lo hanno imparato a Lourdes, luogo in cui ogni anno cercano di tornare, insieme con pellegrini, giovani e persone ammalate.

Il pulmino

Gode di tutti i comfort del caso, dall’aria condizionata alla piattaforma meccanica per il sollevamento, così che la persona in carrozzina possa agevolmente entrare nel vano passeggeri. Il tutto corroborato da un sorriso e da un po’ di voglia di stare insieme. Perché non è solo portare, è proprio “Accompagnare”.

Le parole

Così il presidente, notaio Luciano Mariano: “La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha accolto con grande favore la richiesta di contributo che l’OFTAL ha presentato per l’acquisto del pulmino. Un servizio particolarmente meritorio, svolto da volontari che, con grande spirito di solidarietà e umanità, si prendono quotidianamente cura di persone fragili e non abbienti. Viene confermata, dunque, l’importanza del bando “Nessuno escluso” che quest’anno, stanziando 400.000 euro, ha sostenuto numerosi progetti”.