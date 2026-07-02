Sport

Tennis, Wimbledon: Sonego batte Diallo in 5 set e passa al 3° turno

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Lug 2, 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego accede al 3° turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Tennis Club di Londra. Il piemontese, numero 69 del ranking Atp, si impone sul canadese Gabriel Diallo, 88 del mondo, in 5 set, con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (4) 6-7 (6) 6-2, in 4 ore e 22 minuti di gioco.
Nel prossimo match, ovvero nei sedicesimi di finale, Sonego affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero 7 della classifica internazionale e 6^ testa di serie del tabellone, che ha sconfitto oggi il connazionale Patrick Kypson per 6-2 6-2 7-5.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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