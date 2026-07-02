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Antonio Rossi: “Lo sport è il miglior metodo educativo”

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Lug 2, 2026
FIRENZE (ITALPRESS) – “Ci sono bellissimi esempi di fair play nello sport. Lo dico non soltanto come atleta olimpico, non soltanto come presidente della mia federazione, ma anche come papà. Penso che lo sport sia il metodo educativo migliore che ci sia, e quindi credo che premi come questi possano dare un’ulteriore spinta alla pratica dello sport, e soprattutto a fare attività sportiva con valori giusti”. Lo ha detto l’ex canoista ed oggi presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, a margine di un evento legato alla trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini.f39/xb8/xr5/gm/azn

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