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Ruvinetti “Nei nuovi equilibri del Medio Oriente l’Iran si rafforza”

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Lug 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Israele e gli Stati Uniti erano partiti per fare un cambio di regime in Iran e invece non solo non l’hanno avuto, ma l’Iran ha resistito, ha costretto gli Stati Uniti ad arrivare a un accordo che in qualche modo riconosce un’altra volta Teheran nello scacchiere internazionale. Inoltre potrebbe ottenere due risultati: Netanyahu che perde le elezioni e a novembre Trump indebolito perché magari perde le elezioni di midterm”. Così Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica di geopolitica Diplomacy Magazine dell’agenzia Italpress.

sat/azn

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