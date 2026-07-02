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Il ministro Tajani: “L’export è un fiore all’occhiello della nostra politica economica”

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Lug 2, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Ministero degli Esteri, Ice, Sace, Cdp lavorano insieme affinché l’export italiano sia sempre più fiore all’occhiello della nostra politica economica, già stiamo al 40% del Pil, l’obiettivo che ci eravamo dati di 700 mld è un obiettivo che si può raggiungere”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del Rapporto Sace. “Nonostante due guerre, più una guerra commerciale, siamo riusciti ad ottenere dei risultati straordinari. Le cose vanno nella giusta direzione, il prodotto italiano piace anche negli USA, sono aumentate le esportazioni. Cresce l’export ovunque, il sistema Italia funziona, più si lavora insieme, più si fa gioco di squadra e meglio è. Questi risultati li raggiungiamo perché lavoriamo in squadra”.xc3/col4/mca2

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