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Export, Terzulli: “Il rapporto Sace presenta traiettoria positiva, +2% nel 2026”

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Lug 2, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto Sace presenta un quadro, una traiettoria di crescita delle esportazioni italiane dei beni in valore positivo, più 2% nel 2026, seguito da un 2,5% nel 2027, più 2,8% nel 2028. Questo è un messaggio, una traiettoria, un percorso che riteniamo essere coerente con la strategia delineata a livello di sistema Italia e con il piano di azione delineato dal Maeci”. Lo ha detto Alessandro Terzulli, chief economist Sace, a margine della presentazione del Rapporto sull’export.xc3/col4/mca2

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