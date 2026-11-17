Oltre 10.000 euro sono stati raccolti per sostenere la ricerca della Cardiochirurgia dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, grazie ad una cena benefica organizzata a Verbania dagli amici di ‘Cuore Non Stop’, capace di riunire più di 200 persone alla presenza di Andrea Audo, originario di quelle parti e direttore della Cardiochirurgia alessandrina.

L’iniziativa testimonia come l’attività scientifica sviluppata ad Alessandria coinvolga anche altri territori, creando occasioni di incontro tra i professionisti e chi sostiene la ricerca. La partecipazione alla cena, promossa da un gruppo che ha fatto proprio il nome di uno dei progetti della Cardiochirurgia, ha rappresentato anche un’opportunità per conoscere direttamente gli obiettivi del lavoro condotto dai professionisti alessandrini. Durante la serata, infatti, il dottor Audo ha illustrato le attività della struttura che dirige dal 2017, soffermandosi su ‘Cuore Non Stop’ e presentandone le finalità anche attraverso la proiezione di alcuni video.

Il dr. Andrea Audo

CUORE NON STOP – Punta a sviluppare una nuova metodica di rianimazione per migliorare le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco. Il progetto rientra nelle attività scientifiche dell’IRCCS AOU AL, coordinate dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI). Tra i risultati attesi figurano anche una riduzione delle possibili conseguenze neurologiche dell’arresto cardiaco e una maggiore accessibilità ai trattamenti avanzati. Traguardi che richiedono di proseguire con continuità l’attività di ricerca, fondamentale per trasformare queste prospettive in nuove possibilità di cura. Per il dr. Audo la partecipazione alla serata di Verbania arriva in un periodo segnato anche da 2 riconoscimenti al suo lavoro. Di recente, infatti, il Comune di Varallo gli ha conferito la cittadinanza onoraria, riconoscendo il valore del suo percorso professionale e il rapporto costruito con la comunità valsesiana. La cerimonia si è svolta a Villa Durio, sede del Comune. Ad Alessandria, invece, ha ricevuto l’Oscar del Successo 2026, consegnato dall’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.