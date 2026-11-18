Dal 20 al 22 e dal 27 al 29 novembre torna la grande festa della bagna cauda. Da venerdì 20 novembre si accendono i fujot della 14^ edizione della più grande bagna cauda collettiva, organizzata dall’Associazione culturale Astigiani. Oltre 160 locali aderenti tra ristoranti, osterie, agriturismi e cantine, due fine settimana di festa, il 20, 21 e 22 novembre e il 27, 28 e 29 novembre, e un rito che da Asti raggiunge ormai 5 continenti.

COME PARTECIPARE – La formula è quella collaudata: si sceglie il locale sul sito www.bagnacaudaday.it e si prenota direttamente. I tradizionali semafori del gusto aiutano a orientarsi tra la bagna cauda rossa, classica “come Dio comanda”, gialla, eretica con l’aglio stemperato, e verde, atea senz’aglio. Il prezzo di riferimento è di 30 euro, con il vino proposto a 15 euro a bottiglia. Torna anche la “Sporta a ca’”, per gustare la bagna cauda a casa propria, mentre alcuni locali propongono il finale con il tartufo.

I VINI – Ad accompagnare la bagna cauda saranno ancora una volta i vini di 4 storiche aziende astigiane: Bava, Braida, Cascina Castlèt e Coppo. La festa conserva anche il suo impegno solidale e ambientale: gli utili della manifestazione sostengono progetti a favore della comunità e del territorio, tra cui il Bosco degli Astigiani sulle colline di Viatosto. E per chi non riuscirà a partecipare a novembre, o vorrà concedersi un secondo appuntamento, la bagna cauda tornerà dal 28 al 31 gennaio 2027 con la Bagna della Merla.

IL MOTTO – Il motto di quest’anno è «Questo bavaglio ci rende liberi», interpretato dall’artista astigiano Stefano “Pedro” Porro nel Bavagliolone 2026, che sarà consegnato a tutti i partecipanti insieme al nuovo Palot da Fujot, la piccola paletta in metallo progettata dagli ingegneri della Way Assauto per spostare il lumino che scalda il recipiente della bagna cauda.

Olio Roj e Aglio di Vessalico

CREDITI – Gli alleati del Bagna Cauda Day sono: Comune di Asti, Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Caritas, Consorzio Asti DOCG, CAMEA Club Auto e Moto d’Epoca Astigiano, Bava, Braida, Cascina Castlet, Coppo, AB Selezione, Aenergy, Associazione Ramolivo, Asti Agricoltura, Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, Oramaro, Cantina di Nizza, Iccom, Comune di Vessalico, Consorzio tutela aglio di Vessalico, Olio Roi, Mario Fongo e Barbero Davide.

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Bavaglio 2026