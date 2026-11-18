Dal 20 al 22 e dal 27 al 29 novembre torna la grande festa della bagna cauda. Da venerdì 20 novembre si accendono i fujot della 14^ edizione della più grande bagna cauda collettiva, organizzata dall’Associazione culturale Astigiani. Oltre 160 locali aderenti tra ristoranti, osterie, agriturismi e cantine, due fine settimana di festa, il 20, 21 e 22 novembre e il 27, 28 e 29 novembre, e un rito che da Asti raggiunge ormai 5 continenti.
COME PARTECIPARE – La formula è quella collaudata: si sceglie il locale sul sito www.bagnacaudaday.it e si prenota direttamente. I tradizionali semafori del gusto aiutano a orientarsi tra la bagna cauda rossa, classica “come Dio comanda”, gialla, eretica con l’aglio stemperato, e verde, atea senz’aglio. Il prezzo di riferimento è di 30 euro, con il vino proposto a 15 euro a bottiglia. Torna anche la “Sporta a ca’”, per gustare la bagna cauda a casa propria, mentre alcuni locali propongono il finale con il tartufo.
I VINI – Ad accompagnare la bagna cauda saranno ancora una volta i vini di 4 storiche aziende astigiane: Bava, Braida, Cascina Castlèt e Coppo. La festa conserva anche il suo impegno solidale e ambientale: gli utili della manifestazione sostengono progetti a favore della comunità e del territorio, tra cui il Bosco degli Astigiani sulle colline di Viatosto. E per chi non riuscirà a partecipare a novembre, o vorrà concedersi un secondo appuntamento, la bagna cauda tornerà dal 28 al 31 gennaio 2027 con la Bagna della Merla.
IL MOTTO – Il motto di quest’anno è «Questo bavaglio ci rende liberi», interpretato dall’artista astigiano Stefano “Pedro” Porro nel Bavagliolone 2026, che sarà consegnato a tutti i partecipanti insieme al nuovo Palot da Fujot, la piccola paletta in metallo progettata dagli ingegneri della Way Assauto per spostare il lumino che scalda il recipiente della bagna cauda.
CREDITI – Gli alleati del Bagna Cauda Day sono: Comune di Asti, Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Caritas, Consorzio Asti DOCG, CAMEA Club Auto e Moto d’Epoca Astigiano, Bava, Braida, Cascina Castlet, Coppo, AB Selezione, Aenergy, Associazione Ramolivo, Asti Agricoltura, Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, Oramaro, Cantina di Nizza, Iccom, Comune di Vessalico, Consorzio tutela aglio di Vessalico, Olio Roi, Mario Fongo e Barbero Davide.
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