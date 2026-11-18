CSE Sanità comunica con soddisfazione la sottoscrizione della versione consolidata del CCNL ANASTE 2026-2028, firmato dalla Confederazione CSE, attraverso CSE Sanità e CSE FULSCAM, insieme alle altre

organizzazioni sindacali firmatarie. Si tratta di un risultato importante per gli operatori delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie private, che ogni giorno garantiscono servizi fondamentali alle persone anziane, alle persone disabili e a quelle fragili.

I RISULTATI – Sul piano economico, il nuovo contratto riconosce un incremento retributivo a regime di 90 euro lordi mensili, calcolato sul 4° livello. Un passo avanti nel riconoscimento economico del lavoro svolto quotidianamente all’interno delle strutture assistenziali e socio-sanitarie.

Accanto all’aspetto economico, il rinnovo introduce importanti miglioramenti sul piano normativo: Malattia: miglioramento del trattamento contrattuale previsto per i lavoratori – Periodo di comporto: ampliamento fino a 270 giorni – Conciliazione vita-lavoro: rafforzamento delle misure a sostegno delle esigenze personali e familiari – Vestizione e svestizione: riconoscimento dei relativi tempi – Accomodamento ragionevole: introduzione di disposizioni volte a favorire condizioni lavorative maggiormente inclusive e adeguate alle esigenze individuali.

Si tratta di interventi che incidono concretamente sulla quotidianità lavorativa di migliaia di operatori,

riconoscendo maggiormente le esigenze di chi svolge professioni caratterizzate da un significativo impegno fisico, relazionale e assistenziale. Uno degli elementi di maggiore rilievo di questo rinnovo è rappresentato dalla sua tempistica, con la sottoscrizione del CCNL 2026-2028 nel corso del triennio di riferimento; un segnale importante in un comparto nel quale persistono situazioni di forte ritardo contrattuale, con contratti collettivi che attendono aggiornamenti anche da oltre 10 anni.

Per CSE Sanità, i lavoratori del settore socio-sanitario e assistenziale non possono continuare a essere

considerati professionisti di serie B rispetto a quelli operanti nel servizio sanitario pubblico.

Chi lavora nelle RSA, nelle RAF, nelle strutture residenziali e nei servizi assistenziali svolge una funzione

essenziale per il sistema di welfare del nostro Paese. La qualità dei servizi erogati non può prescindere dalla qualità delle condizioni economiche, professionali e lavorative di chi li garantisce.

Il CCNL sarà ora depositato presso il CNEL.



CSE SANITÀ – DIPARTIMENTO FLP – Confederazione Indipendente Sindacati Europei

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