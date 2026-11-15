Volley femminile B1: Alessandria vince 3-0 con Cogne-Aosta e aumenta il vantaggio

Una grandissima Alessandria Volley torna a vincere contro il Cogne-Aosta Volley in un PalaCima gremito. La squadra-rivelazione del campionato (fin qui) si è imposta 3-0 (25-19, 25-21, 25-17), costruita in pochi giorni, allenata da Ivan Turcich e sostenuta da imprenditori locali, continua a parlare di salvezza, ma è prima in classifica, dopo 5 giornate, col vantaggio salito da +1 a +2.

LA CLASSIFICA – Alessandria 13; Crema, Moncalieri e Palau 11; Cagliari 10; Alba e Pavia 9; Chieri 8; Cogne-Aosta 6; CUS Torino, Lecco e La Maddalena 5; Monza 2; Bellusco 0.

I NUMERI DELLA PARTITA – Punti: Bovolo 15, Casarin 12, Papagno 11, Gennari 10, Polletta 7, Badini 1.

Muri: Gennari 5, Papagno 4, Badini 1, Bovolo 1, Casarin 1.

Ace: Papagno 3, Gennari 1, Casarin 1.

LE PAROLE – Così coach Turcich: “Sono molto soddisfatto del lavoro delle ragazze. Siamo riusciti a portare in campo esattamente quello che avevamo preparato in settimana. Abbiamo disputato un’ottima partita in battuta, il che ci ha permesso di esprimerci al meglio nella correlazione muro-difesa: il bilancio è assolutamente positivo. Ora la testa è già rivolta al prossimo impegno: da lunedì prepareremo la partita contro Pavia”.

Così il team manager Diego Baldovino: “Questa è una squadra che è stata costruita a inizio stagione con l’obiettivo della salvezza e che oggi, con grande merito, si trova al primo posto in classifica. E’ un aspetto importante da non dimenticare e che ci deve far onore. Arrivavamo da una sconfitta e da una settimana travagliata, con troppe discussioni fuori dal campo, ma le ragazze hanno saputo reagire nel modo migliore, dimostrando unità, carattere e determinazione. Voglio ringraziare il nostro splendido pubblico, che ci ha sostenuto e trascinato per tutta la partita, diventando parte fondamentale di questa serata”.