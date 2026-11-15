Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria vince 3-0 con Cogne-Aosta e aumenta il vantaggio

DiRaimondo Bovone

Nov 15, 2026 , , , , , ,

Una grandissima Alessandria Volley torna a vincere contro il Cogne-Aosta Volley in un PalaCima gremito. La squadra-rivelazione del campionato (fin qui) si è imposta 3-0 (25-19, 25-21, 25-17), costruita in pochi giorni, allenata da Ivan Turcich e sostenuta da imprenditori locali, continua a parlare di salvezza, ma è prima in classifica, dopo 5 giornate, col vantaggio salito da +1 a +2.

LA CLASSIFICA – Alessandria 13; Crema, Moncalieri e Palau 11; Cagliari 10; Alba e Pavia 9; Chieri 8; Cogne-Aosta 6; CUS Torino, Lecco e La Maddalena 5; Monza 2; Bellusco 0.
I NUMERI DELLA PARTITA – Punti: Bovolo 15, Casarin 12, Papagno 11, Gennari 10, Polletta 7, Badini 1.
Muri: Gennari 5, Papagno 4, Badini 1, Bovolo 1, Casarin 1.
Ace: Papagno 3, Gennari 1, Casarin 1.

LE PAROLE – Così coach Turcich: “Sono molto soddisfatto del lavoro delle ragazze. Siamo riusciti a portare in campo esattamente quello che avevamo preparato in settimana. Abbiamo disputato un’ottima partita in battuta, il che ci ha permesso di esprimerci al meglio nella correlazione muro-difesa: il bilancio è assolutamente positivo. Ora la testa è già rivolta al prossimo impegno: da lunedì prepareremo la partita contro Pavia”.
Così il team manager Diego Baldovino: “Questa è una squadra che è stata costruita a inizio stagione con l’obiettivo della salvezza e che oggi, con grande merito, si trova al primo posto in classifica. E’ un aspetto importante da non dimenticare e che ci deve far onore. Arrivavamo da una sconfitta e da una settimana travagliata, con troppe discussioni fuori dal campo, ma le ragazze hanno saputo reagire nel modo migliore, dimostrando unità, carattere e determinazione. Voglio ringraziare il nostro splendido pubblico, che ci ha sostenuto e trascinato per tutta la partita, diventando parte fondamentale di questa serata”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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