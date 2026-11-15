Attualità Cronaca Video

Milano: fermati dalla Polizia 2 egiziani per l’omicidio di un anziano

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Nov 15, 2026
MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di 2 cittadini egiziani, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata e omicidio commessi ai danni un uomo di 92 anni il 27 ottobre scorso. Nel video si vedono i due indagati, fermati venerdì sera dai poliziotti della Squadra Mobile milanese, mentre camminano per strada dopo l’omicidio di via Muratori: uno dei due getta il proprio cappello in un’aiuola mentre lascia la zona del crimine.trl/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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