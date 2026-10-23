Dai Lions Club di Alessandria un nuovo defibrillatore per il Palazzetto dello Sport

Sarà inaugurato sabato 24 ottobre alle 15, presso il “Palacima” di Alessandria il nuovo defibrillatore donato dai Club Lions di Alessandria. La cerimonia precederà l’esordio casalingo delle atlete di pallavolo impegnate nel Campionato Nazionale di B1 Femminile. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la società sportiva AD Alessandria Volley, che gestisce il “Palacima” e che da sempre dedica particolare attenzione al settore giovanile ,con circa 300 atlete tesserate e una media di 13 squadre iscritte ai vari campionati. La struttura è inoltre quotidianamente frequentata da atleti di diverse società sportive e dagli studenti delle scuole cittadine. Da qui la scelta condivisa tra i Lions di Alessandria e AD Alessandria Volley di dotare il Palazzetto di un nuovo defibrillatore, strumento obbligatorio nelle strutture sportive e fondamentale per garantire interventi tempestivi in caso di emergenza a tutela degli atleti e degli spettatori.

Hanno partecipato al service, insieme ai giovani del Leo Club Alessandria, i club: Host, Marengo, Santa Croce, La Fraschetta, Emergency & Rescue, Valmadonna Valle delle Grazie, Ecolife.

LE PAROLE – I presidenti dei club spiegano: «Questo service è un gesto rivolto all’intera collettività, in particolare ai giovani che praticano attività sportiva e che devono poter contare su un ambiente sicuro e protetto. È un’iniziativa di prevenzione sanitaria che segue di pochi giorni gli oltre 300 screening della vista e del diabete effettuati al rione Cristo in occasione della Settimana della Vista, e conferma il nostro impegno costante nella tutela della comunità».

Così la dirigenza dell’Alessandria Volley: «Ringraziamo sinceramente i Club Lions di Alessandria per questa importante donazione. L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire alla sicurezza di tutti coloro che frequentano il ‘Palacima’, dagli atleti alle società sportive, dagli allenatori al pubblico. Siamo felici di avviare questa importante collaborazione”.