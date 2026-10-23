Attualità Cronaca

Roma: denunciato un minore per propaganda neonazista sui social e possesso di coltello

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Ott 23, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Propaganda neonazista, abbigliamento militare e simbologia estremista diffusa sul web: con queste accuse la Polizia Postale del Lazio e la Digos della Questura di Roma hanno perquisito l’abitazione di un minorenne, indagato per istigazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta della Procura per i Minorenni della Capitale.

Le indagini, condotte con il supporto della Digos di Milano, sono partite dopo l’individuazione di alcuni contenuti pubblicati sui social network dal ragazzo, caratterizzati da richiami all’estremismo di destra, simboli neonazisti e immagini paramilitari.

I controlli in casa hanno dato esito positivo: gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico, abiti di tipo militare, accessori e manoscritti con simboli e grafiche estremiste, del tutto identici agli oggetti mostrati nei video pubblicati online dal giovane.

– Foto: Polizia di Stato –
(ITALPRESS).

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