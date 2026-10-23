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MotoGP: Bezzecchi 1° nelle Practice d’Australia, Martin 5°

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Ott 23, 2026

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi chiude al primo posto la sessione di Practice del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp.

Il riminese dell’Aprilia ferma il cronometro sul tempo di 1’26″775 e precede 0″072 l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e di 0″126 la Ducati di Marc Marquez. Il leader del Mondiale, Jorge Martin (Aprilia), è quinto a 0″255 tra Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Accedono direttamente al Q2 anche Enea Bastianini (Ktm Tech3), Pedro Acosta (Ktm), Diogo Moreira (Honda LCR) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Francesco Bagnaia (Ducati) è 14esimo e dovrà passare dal Q1 insieme a Zarco (Honda LCR), Miller (Yamaha Pramac), Binder (Ktm), Quartararo (Yamaha), Lecuona (Ducati Gresini), Morbidelli (Ducati VR46), Rins (Yamaha), Vinales (Ktm Tech3) e Fernandez (Yamaha Pramac).

Nella prima sessione di prove libere il miglior tempo lo aveva firmato Marc Marquez (Ducati) in 1’27″985 davanti Fernandez e Miller, rispettivamente secondo e terzo a 0″048 e 0″135. Bezzecchi quarto davanti ad Alex Marquez, Acosta e Martin, mentre Bagnaia sempre indietro e in 18esima piazza.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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