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Fondazione CRAL: 100.000 euro a Ostetricia dell’Ospedale di Alessandria per i parti

DiRaimondo Bovone

Ott 23, 2026 , , , , , ,

L’esperienza del parto è la più importante nella vita di qualsiasi donna, e far nascere il proprio figlio in un luogo e contesto accogliente, con il supporto di tecnologie, apparecchiature e procedure adeguate rappresenta un valore aggiunto, in termini di sicurezza e tranquillità, sia per la neo mamma che per il neonato. Per questo la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso di sostenere, con un importante contributo di 100.000 mila euro, il progetto dell’IRCCS AOU AL (primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico del Piemonte), che va a supporto della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dr. Davide Dealberti.

LE PAROLE – Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, spiega: “Quando i vertici dell’IRCSS di Alessandria ci hanno sottoposto la richiesta di contributo per l’acquisto di lettini e attrezzature sanitarie, ma anche per migliorare il percorso di accoglienza delle neo mamma, e per valorizzare il lavoro degli operatori sanitari attraverso un ambiente più funzionale e confortevole, non abbiamo esitato un attimo. Per questo il progetto “Nascere in un luogo accogliente” rappresenta un biglietto da visita per il nostro territorio, e ottimizzarne la qualità significa sostenere non solo la nostra sanità, ma l’intera comunità che beneficia di questi servizi”.

Paolo Arrobbio

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA: VICINA AL TERRITORIO, VICINA ALLE PERSONE. Contatti: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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