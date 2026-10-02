Scoperta maxi evasione internazionale a Udine, recuperati 800 mila euro

UDINE (ITALPRESS) – Una frode fiscale internazionale da oltre 2,5 milioni di euro nel settore del commercio di carta decorativa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine, che ha già portato al recupero di più di 800 mila euro tra imposte ed evasi e sanzioni.

L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Cividale del Friuli, ha messo nel mirino una struttura a San Giorgio di Nogaro riconducibile a due società esterne – una spagnola e una austriaca – facenti capo a una multinazionale del settore.

Dagli accertamenti è emerso che i locali, dichiarati formalmente come semplici uffici di rappresentanza, venivano in realtà impiegati da due direttori commerciali per piazzare e distribuire capillarmente i prodotti sul mercato italiano.

A fronte della configurazione di due vere e proprie “stabili organizzazioni” occultate al Fisco, le Fiamme Gialle hanno contestato la mancata dichiarazione di redditi per oltre 2,5 milioni di euro.

L’intervento congiunto di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate ha spinto le società coinvolte ad avviare un confronto formale con l’Amministrazione finanziaria, culminato nel versamento immediato di oltre 700 mila euro e nell’impegno a saldare i restanti 120 mila euro con la prossima dichiarazione dei redditi.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

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