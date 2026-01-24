Xi Jinping “sbarca” negli Stati Uniti, al via vertice per stabilizzare i rapport





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Presidente cinese Xi Jinping è atterrato negli Stati Uniti in vista dell’attesissimo vertice di alto livello volto a stabilizzare le relazioni tra le due principali potenze economiche mondiali. Donald Trump lo ha ricevuto direttamente sul tarmac della Joint Base Andrews . I due si sono stretti la mano alla presenza delle rispettive first lady, Melania Trump e Peng Liyuan. Trump ha parlato di “ottimo incontro”. Al centro dei colloqui figurano i nodi cruciali della stabilità economica globale, la gestione delle catene di fornitura, la cooperazione su intelligenza artificiale e clima, nonché il contenimento delle tensioni geopolitiche e commerciali. L’arrivo di Xi è stato accompagnato da rigide misure di sicurezza e dall’accoglienza di rappresentanti della comunità cinese locale. Oltre ai colloqui istituzionali con i vertici della presidenza statunitense, il programma prevede incontri strategici con importanti leader del mondo finanziario e industriale americano, volti a rassicurare gli investitori esteri e riaprire canali diretti di dialogo tra Pechino e Washington.(ITALPRESS)

trl/gtr

(Fonte video: The White House, CCTV+)