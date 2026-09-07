Volley femminile B1: primo test per l’Alessandria di Turcich, battuta 3-1 da Mondovì

Alessandria Volley battuta 3-1 nel primo test match della stagione, disputato a Dego (SV) contro Mondovì, formazione di serie A3, categoria conquistata dalle alessandrine qualche mese fa e poi abbandonata per problemi economici. Ma la caparbietà della nuova dirigenza è riuscita a restare in alto, rigiocando in questa stagione la categoria da poco vinta.

Era un allenamento congiunto, di fatto un’amichevole, quindi nessuna importanza al risultato che, comunque, ha premiato le cuneesi, vincitrici 3-1 con questi parziali: 19-25, 25-21, 33-31, 25-16.

Coach Turcich ha dato spazio a tutte le atlete a disposizione, fatta eccezione per Irene Bovolo, rimasta precauzionalmente ai box a causa di un piccolo problema muscolare. Da segnalare l’esordio di 2 giovanissime del vivaio, Rebecca Rapetti (2009) e Stefania Motcu (2008).

Prossimi 2 allenamenti congiunti al PalaCima: 10 settembre, ore 20, con Novi Pallavolo; 12 settembre, ore 14, con Pallavolo ValleBelbo.

LE PAROLE DI COACH TURCICH – “Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Era la nostra prima uscita stagionale, contro un’avversaria di categoria superiore, e avevamo in campo molte ragazze nuove che lavorano insieme da meno di un mese. La loro risposta è stata eccellente, ben oltre le aspettative del periodo. Abbiamo fatto ruotare l’intero organico, ma la squadra è rimasta sempre connessa, con un incitamento continuo dalla panchina al campo. Questo forte affiatamento è un segnale estremamente positivo per il futuro. Abbiamo ampi margini di crescita sotto tutti i punti di vista e sono davvero contento dell’atteggiamento dimostrato da ciascuna di loro“.